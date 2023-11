Tragico scontro tra due auto, morto un settantenne

LAMEZIA TERME (CZ) Un pensionato settantenne, Giuseppe Dattilo, è morto in un incidente stradale a Lamezia Terme la notte scorsa. Dattilo stava percorrendo alla guida della propria automobile (una Fiat 500) un’arteria di Nicastro quando, per motivi in fase di accertamento, nel momento di effettuare una svolta, è stato investito da una Audi4 condotta da un uomo che subito dopo si è fermato. Il settantenne, soccorso dal personale del 118, è deceduto poco dopo il ricovero nell’ospedale di Lamezia Terme. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri.

- Pubblicità sky-