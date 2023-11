Tragico schianto sulla A2 tra un camion e due auto: un morto e una giovane ferita

GIOIA TAURO (RC) – Un terribile schianto poco dopo le 20:30 sulla A2, nel reggino, tra gli svincoli di Rosarno e Gioia Tauro in direzione Reggio Calabria, ha provocato la morte di un uomo (un 75enne residente a Reggio Calabria) e il ferimento di una ragazza. L’incidente ha visto coinvolti un mezzo pesante proveniente dalla Campania e due auto, una Jeep alla cui guida c’era l’uomo che è deceduto e una Nissan Juke sulla quale si trovava invece la giovane. A seguito del violento impatto , le cui cause sono in corso di accertamento, il mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata mentre la jeep si è capovolta. Sul posto è giunta la Polizia stradale, mezzi del 118 e i vigili del fuoco. L’autostrada è rimasta chiusa in direzione sud.

