Tragico schianto frontale. Perdono la vita marito e moglie, ferita una terza persona

ROSARNO (RC) – Un terribile incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la strada provinciale che collega i comuni di Rosarno e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente provocando il decesso di due persone, marito e moglie, entrambi di Rosarno, P. P. e F. S., che viaggiavano su una piccola utilitaria.

Una terza persona rimasta ferita è stata trasportata presso l’ospedale di Polistena dai sanitari del 118, mentre per i coniugi non c’è stato nulla da fare. Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso.