Tragico schianto frontale. Perdono la vita marito e moglie di 50 anni, ferita una terza persona

SAN FERDINANDO (RC) – Un terribile incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la strada provinciale Est che collega i comuni di Rosarno e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Per cause in corso di accertamento due auto, una Fiat Panda ed una Volkswagen Gol, si sono scontrate frontalmente provocando il decesso di due persone, marito e moglie, entrambi di Rosarno, Silvia Fiumara e Pasquale Papasidero entrambi di 50 anni, che viaggiavano sulla una piccola utilitaria.

Una terza persona rimasta ferita è stata trasportata presso l’ospedale di Polistena dai sanitari del 118, mentre per i coniugi non c’è stato nulla da fare. Estratti dalle lamiere grazie all’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118, erano stati trasportati in condizioni disperate presso l’ospedale di Polistena. Successivamente è stato comunicato il decesso di entrambi i coniugi a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. La strada provinciale è rimasta chiusa per consentire i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Polistena, i Carabinieri della Stazione di San Ferdinando e una pattuglia della Polizia del Commissariato di Gioia Tauro. Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso.