Tragico incidente sulla statale 107 ‘Silana Crotonese’: muore un motociclista

CROTONE – A causa di un incidente, al momento si registrano rallentamenti sulla strada statale 107 “Silana Crotonese” a Caccuri in provincia di Crotone (km 101,400).Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un motoveicolo. Nell’impatto il motociclista ha perso la vita.

Un motociclista, per cause in corso accertamento, ha perso il controllo del motoveicolo finendo in una scarpata a circa 3 metri dalla sede stradale. I vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore giunto per primi sul posto hanno provveduto al recupero del corpo del motociclista che è stato consegnato al personale sanitario del Suem118 che ne ha constato il decesso.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.