Tragico incidente sulla Trasversale delle Serre: il ricordo delle amiche di Maria Polcino: “Instancabile, madre e nonna affettuosa”

CATANZARO – Un tragico incidente stradale ieri sera, ha strappato alla vita Maria Polcino, 67 anni, molto conosciuta e amata a Montepaone, lasciando nello sconforto la comunità. Il dramma si è consumato ieri intorno alle 21.30, lungo la Statale 713 “Trasversale delle Serre”, nei pressi dello svincolo per Argusto. L’impatto tra due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen Tiguan. Maria ha perso la vita, altre tre persone sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni e due bambini, a bordo di uno dei veicoli, sono rimasti illesi.

Il ricordo commosso: “Una donna sempre attiva, che non si fermava mai”

Sui social il dolore nei numerosi messaggi di cordoglio e incredulità. Maria Polcino era una figura molto presente nella vita del paese: attiva nel sociale, impegnata nelle iniziative locali, sempre pronta a dare una mano. A colpire in particolare, il toccante post pubblicato delle amiche: “Un’intera comunità si sveglia all’alba di questa domenica di giugno, incredula e addolorata. Doveva essere un giorno di riposo e di festa per Maria, che non si fermava mai, persona sempre attiva e infaticabile, dinamica e laboriosa. Maria, madre attenta e affettuosa; nonna orgogliosa e fonte di sostegno per i suoi nipoti. Maria, che si prodigava con impegno anche durante le iniziative per il nostro paese e che, solo pochi giorni fa, ha partecipato alla festa del tesseramento, ignara del funesto destino che l’attendeva. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia, sperando che la sua fede l’abbia condotta nel Paradiso in cui credeva”. Un dolore che tocca l’intero territorio e che restituisce il ritratto di una donna di grande umanità e instancabile dedizione verso gli altri che lascia un vuoto profondo.