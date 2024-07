Tragico incidente sull’A2: la vittima è un sessantenne calabrese, ferita la moglie

LAURIA (PZ) – Tragico incidente stradale sul tratto lucano dell’autostrada A2 del Mediterraneo. A perdere la vita Domenico Russo, originario di Vibo Valentia, che era alla guida della sua auto, una Ford Fiesta insieme alla moglie, Anna Maria Cerulli, rimasta ferita.

Al km 139, nei pressi dello svincolo di Lauria nord, in direzione Salerno, per cause in corso d’accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. La vettura, subito dopo l’impatto, ha anche preso fuoco. Sul posto è intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Vigili del fuoco e la polizia stradale. Il traffico ha subito rallentamenti.