Tragico incidente sull’A2: auto esce fuori strada, una vittima

LAMEZIA TERME – Avrebbe perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il guardrail. Il violento incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, all’imbocco dell’A2 a Lamezia Terme in direzione Nord. Il conducente dell’auto, sulla quale viaggiava insieme ad un’altra persona, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guard-rail ed è deceduto. L’Anas ha provvisoriamente chiuso la rampa di accesso dello svincolo di Lamezia e i veicoli che procedono in direzione nord vengono deviati lungo la statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ con rientro in A2 presso lo svincolo di Falerna. Sul posto anche la Polizia Stradale e l’elisoccorso.

