Tragico incidente sulla Trasversale delle Serre: una donna perde la vita, illesi due bambini

ARGUSTO (CZ) – Serata drammatica lungo la SS713 “Trasversale delle Serre”, in prossimità dello svincolo per Argusto, in provincia di Catanzaro, dove intorno alle 21:45 si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Fiat Panda e una Volkswagen Tiguan.

Il bilancio è pesante: una donna ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni. L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale, Comando di Catanzaro, è stato fondamentale per estrarre uno dei feriti rimasti incastrati tra le lamiere.

Tra i passeggeri delle auto coinvolte anche due bambini, che fortunatamente sono usciti illesi dal violento impatto. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto al loro trasferimento in ospedale. I Carabinieri, giunti anch’essi sul luogo dell’incidente, hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il tratto della SS713 interessato dall’impatto è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, eseguite dai Vigili del Fuoco.