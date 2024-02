Tragico incidente sulla Statale 106, la vittima è Marco Pezzati calciatore del San Luca

ISCA SULLO IONIO (CZ) – Dopo l’esordio nel mondo del calcio in diverse squadre toscane dei dilettanti come la Fortis Juventus, il Signa, la Massese, il Ponsacco, lo Scandicci, la Sammaurese, la Sangiovannese, il FiesoleCaldine e il Gavorrano, Marco Pezzati, difensore, era approdato in Calabria dove purtroppo è morto a causa di un drammatico incidente. Nella notte infatti, ha perso la vita in un violento incidente stradale lungo la 106 jonica, nel comune di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, ed è morto, a soli 31 anni. Da qualche anno, nel 2020, era arrivato in Calabria per giocare nella squadra del San Luca che milita nel campionato di serie D.

Dolore e sconforto per la morte di Marco Pezzati

Questa stagione l’aveva cominciata nel Signa per poi accettare, per la terza volta nel giro di pochi anni, la maglia del San Luca. Un ottimo calciatore e grande tifoso della Fiorentina. Numerosi i messaggi di dolore e cordoglio sui social. L’Asd Sangiovannese: “La squadra il Comitato Biancoazzurro si stringono con il più profondo cordoglio e sostegno attorno ai familiari, amici e conoscenti di Marco Pezzati. Difensore centrale classe 93, 22 presenze con la maglia azzurra tra dicembre 2015 e novembre 2016. Marco era un giocatore del San Luca, società di serie D in provincia di Reggio, il tragico evento si è consumato questa notte a Isca sullo Ionio”.