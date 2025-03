Tragico incidente sulla Statale 182: coinvolti due mezzi, una vittima

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina nel Vibonese, sulla statale 182 delle Serre Calabre. Sono due i mezzi coinvolti nel violento incidente: una Ford Focus ed un Fiat Doblò. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre le persone incastrate all’interno dell’abitacolo e i feriti sono stati affidati al personale Sanitario del 118.

Per una persona però, che risultava in condizioni più gravi è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che, purtroppo, è risultato vano. Il giovane è deceduto prima del decollo. A causa del sinistro la Statale è temporaneamente chiusa al traffico in entrambi sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.