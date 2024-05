Tragico incidente sulla Statale 180, il bilancio è di una vittima e diversi feriti

CROPANI (CZ) – Il violento impatto si è verificato nella tarda serata, sulla strada Statale 180, in località Orto Grande tra i comuni di Cropani e Sersale, nel Catanzarese. L’impatto è avvenuto tra due vetture, un’Alfa 159 ed una Fiat Panda. Nel tragico incidente è deceduto il conducente della Fiat Panda mentre il passeggero della stessa e gli occupanti dell’Alfa hanno riportato ferite anche se, le lorono condizioni, non sarebbero gravi e sono stati tutti affidati alle cure del personale sanitario del Suem118.

Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le vetture e i carabinieri per gli adempimenti di competenza ma anche il medico legale e il magistrato di turno per il recupero della salma.