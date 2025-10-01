Tragico incidente sulla Statale 106, una vittima e un bimbo gravemente ferito

- Advertisement -

BIANCO (RC) – Ancora sangue sulla Statale 106 Jonica. Una nuova tragedia si è consumata nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo le 22:00, nel tratto che attraversa il comune di Bianco, nella Locride. Un violento scontro tra due auto ha provocato la morte di Francesco Perre, 75 anni, pensionato di Platì, e il ferimento di altre quattro persone, tra cui un bambino in condizioni gravi. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro si è verificato lungo un rettilineo che conduce nel cuore del centro abitato, all’altezza dell’incrocio con via Spanò.

L’auto guidata da Perre – una Jeep – secondo le prime ricostruzioni, si stava immettendo sulla statale quando sarebbe stata centrata in pieno da un’altra vettura sopraggiunta ad alta velocità. L’impatto è stato violentissimo. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare mentre gli altri occupanti delle vetture, tutti feriti, sono stati trasportati negli ospedali della zona. Il bambino dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità.