Tragico incidente sulla Statale 106, muore giovane motociclista

REGGIO CALABRIA – L’impatto si è verificato ieri sera intorno sulla Statale 106 Jonica, a Capo d’Armi, tra Saline e Lazzaro, nel reggino. Un giovane motociclista di 29 anni, A.S., ha perso la vita un motociclista. Secondo quanto emerso potrebbe aver perso il controllo della moto mentre viaggiava in direzione Nord, nel tratto fra Lazzaro e Saline Ioniche, schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione.

Il corpo della vittima è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Nonostante l’intervento dei sanitari per il 29enne non c’è stato niente da fare Il traffico, sostenuto per i rientri dalle località di mare, è rimasto bloccato per diverse ore. Sul posto anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale, per ricostruire la dinamica dell’incidente.