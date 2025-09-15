Tragico incidente sulla Statale 106 Jonica: deceduto un 60enne

- Advertisement -

BADOLATO (CZ) – L’ennesima tragedia lungo la Strata Statale 106 Jonica, tristemente ribattezzata “strada della morte”. Sabato sera, nel territorio del Comune di Badolato, un uomo di 60 anni, Giuseppe Gallelli ha perso la vita. La vittima era a bordo del suo scooter quando, per cause in corso d’accertamente, avrebbe perso il controllo sbandando e finendo rovinosamente sull’asfalto.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Secondo quanto si è appreso sulla salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata disposta l’autopsia e sulla dinamica indagano i carabinieri.