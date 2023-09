VIBO VALENTIA – Il tragico incidente stradale si è verificato questa mattina nel tratto del SP 73 tra Soriano e Vibo Valentia. Secondo quanto ricostruito un’auto, condotta da P.F., 66enne di Gerocarne, per cause in corso d’accertamento è finita fuori strada ribaltandosi. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 e la richiesta di intervento dell’elisoccorso, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco.

- Pubblicità sky-