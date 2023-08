Tragico incidente sulla Ionio-Tirreno: il bilancio è di tre vittime e due bambini feriti

MELICUCCUO (RC) – Uno scontro violentissimo quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, tra due auto (un’Alfa Romeo Giulietta e una Bmw) sulla Jonio-Tirreno all’altezza di Melicucco, nel Reggino. L’impatto frontale ha fatto sbalzare una delle due vetture su un albero.

Il bilancio, secondo quanto si è appreso, è di tre persone decedute e altri feriti di cui due bambini, che sono stati portati in ospedale a Polistena. La Polizia intervenuta sul posto ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del tragico incidente. La Statale 682 è stata chiusa al traffico e si sono formate code chilometriche in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche carabinieri, guardia di finanza, i sanitari del 118 e l’elisoccorso.