Tragico incidente sulla 106: rientravano da una battuta di caccia, due vittime e due feriti

CROTONE – Due persone sono decedute e altre due sono rimaste gravemente ferite a seguito di un incidente stradale che si è verificato in contrada Poggio Pudano sulla Statale 106, nella zona sud di Crotone, nei pressi dell’incrocio tra la 106 e via Isola Capo Rizzuto. Coinvolta una sola vettura, un pickup, con a bordo un gruppo di cacciatori che stava rientrando da una battuta. Il conducente, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo finendo fuori dalla sede stradale.

L’auto ha terminato la sua corsa in un fossato profondo circa 10 metri. Il bilancio è di due persone decedute e due feriti gravi. Quest’ultimi estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, e affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso, sono stati poi trasportati in ospedale a Crotone. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.