Tragico incidente sul lavoro a Siracusa, muore un operaio calabrese di 26 anni

SIRACUSA – È morto Raffaele Sicari, l’operaio di 26 anni originario di Vibo Valentia, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto l’11 febbraio scorso in via Piave, a Siracusa in Sicilia. Il giovane operaio era impegnato in alcuni lavori alla pubblica illuminazione. Si trovava su un cestello elevatore del furgone della ditta per la quale lavorava quando, per cause ancora da accertare, un autocarro avrebbe urtato il braccio del cestello, provocando la rovinosa caduta del ragazzo.

Immediatamente soccorso, il 26enne era stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, con delle lesioni molto gravi. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed era stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico per una vasta emorragia celebrale provocata a seguito del violento impatto con il terreno. Dopo tre giorni in ospedale è morto. Dopo l’incidente la Procura di Siracusa aveva aperto un’inchiesta per accertare cause e responsabilità dietro l’ennesima morte bianca.

“Ci stringiamo attorno alla famiglia e ai suoi colleghi in questo momento così doloroso, esprimendo loro il nostro profondo cordoglio e le nostre condoglianze. Sarà la magistratura ad accertare le cause e le eventuali responsabilità dell’incidente. Per quanto ci riguarda, ci occuperemo successivamente nelle sedi opportune di affrontare il problema della sicurezza sul lavoro nei cantieri di competenza del Comune”. Così in una nota ll gruppo consiliare del Pd di Siracusa