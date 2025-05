Tragico incidente stradale tra un’auto e un camion, deceduti marito e moglie di 68 anni

- Advertisement -

CATANZARO – È di due morti il bilancio di tragico incidente stradale avvenuto questa mattina in provincia di Catanzaro. Il violento impatto, tra un’auto e un mezzo pesante è avvenuto intorno alle ore 8:10 all’interno della galleria che precede lo svincolo per Marcellinara lungo la Strada Statale 280 “Dei due Mari”.

Secondo una primissima ricostruzione una Citroën Berlingò, con a bordo le due vittime, marito e moglie, Nicola Barbieri, di Vibo Valentia, e Ornella Pelle, di Cittanova entrambi di 68 anni, avrebbe impattato violentemente contro un camion che era fermo sul margine della carreggiata a causa di un’avaria. Terribile lo scontro che ha provocato il decesso sia il conducente che della passeggera a bordo della vettura.

Sul posto è intervenuto il personale dei Vigili del Fuoco impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti, ma anche la Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza e per tutti i rilievi. Nella galleria sta operando anche il personale sanitario del Suem 118 e Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.

L’intervento è ancora in corso. Si attende l’autorizzazione da parte del magistrato di turno per la rimozione delle salme. Attualmente il tratto della SS 280 interessato dal sinistro è chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso, con uscita obbligatoria allo svincolo Settingiano per le autovetture in viaggio.