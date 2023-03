Tragico incidente stradale: muore una 23enne, grave il fratello

SISSA TRECASALI – E’ deceduta a 23 anni Sara Loiero, originaria della provincia di Crotone, di Torretta di Crucoli, e studentessa universitaria a Parma. Il fratello Pasquale invece, è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L’incidente è avvenuto sabato sera, intorno alle 20, su via Cavanna nella frazione di Borgonovo del comune di Sissa Trecasali, in direzione Roccabianca, nel parmense.

Per cause ancora in corso d’accertamento, l’auto sulla quale viaggiavano fratello e sorella, è sbandata finendo la sua corsa in un fosso e ribaltandosi. Scattati i soccorsi, Sara è morta poco dopo il ricovero d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma, mentre Pasquale Loiero, poco più grande di lei, è ricoverato in gravi condizioni di salute in ospedale. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente mortale. Sara Loiero, viveva nel parmense da settembre e, secondo quanto emerso, frequentava l’Università di Parma. Si era trasferita insieme alla famiglia, la madre ed il padre e il fratello.