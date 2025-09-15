MAIERATO (VV) – Un giovane di 22 anni, Giuseppe Marchese, di San Nicola da Crissa, è morto in un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio a Maierato, nel vibonese. Marchese era alla guida di una moto che, per cause in corso d’accertamento, si é scontrata con un camion. Il giovane, ferito gravemente, è stato trasferito con l’elisoccorso nell’ospedale di Catanzaro, dove è deceduto poco dopo il ricovero. I rilievi sul luogo dell’incidente, allo scopo di accertarne la dinamica, sono stati effettuati dai carabinieri.
Tragico incidente stradale: motoclista di 22 anni muore dopo lo scontro con un camion
Il giovane, ferito gravemente, è stato trasferito con l'elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro, dove è deceduto poco dopo il ricovero
