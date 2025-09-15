HomeCalabria

Tragico incidente stradale: motoclista di 22 anni muore dopo lo scontro con un camion

Il giovane, ferito gravemente, è stato trasferito con l'elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro, dove è deceduto poco dopo il ricovero

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

MAIERATO (VV) – Un giovane di 22 anni, Giuseppe Marchese, di San Nicola da Crissa, è morto in un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio a Maierato, nel vibonese. Marchese era alla guida di una moto che, per cause in corso d’accertamento, si é scontrata con un camion. Il giovane, ferito gravemente, è stato trasferito con l’elisoccorso nell’ospedale di Catanzaro, dove è deceduto poco dopo il ricovero. I rilievi sul luogo dell’incidente, allo scopo di accertarne la dinamica, sono stati effettuati dai carabinieri.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Comune di Rende - Rende San Carlo Borromeo

Rende, dal rischio allagamenti alle classi sospese: l’opposizione spinge il sindaco all’azione

Area Urbana
RENDE (CS) - I Consiglieri Comunali Marco Saverio Ghionna, Gianluca Garritano, Eugenio Trombino, Stefania Galassi e Enrico Monaco hanno presentato due interpellanze su questioni...
scuole-misasi-cosenza

Cosenza, scuole Misasi: avvio dell’anno scolastico nella recuperata sede storica della Banca d’Italia

Area Urbana
COSENZA — In occasione dell’inizio del prossimo anno scolastico, le Scuole Misasi annunciano l'avvio, a partire da martedì 16 settembre, dell'attività didattica che si...
appello Fita Calabria candidati

Regionali, l’appello di Fita Calabria ai candidati: «Investire nello sport e nel taekwondo»

Calabria
COSENZA - In vista delle prossime elezioni regionali, il Comitato Fita Calabria rivolge un appello ai candidati alla presidenza della Regione Calabria. Il messaggio...
Bonofiglio tridico

Regionali: Bonofiglio (Tridico Presidente): “una Calabria più giusta, colta e solidale è possibile”

Area Urbana
RENDE - Nella lista “Tridico Presidente”, nella Circoscrizione Nord, guidata dal candidato presidente Pasquale Tridico, del campo largo, è candidata Daniela Bonofiglio, medico endocrinologa...
Mimmo_Lucano

Mimmo Lucano resta escluso dalle elezioni regionali: il Tar conferma l’incandidabilità

Calabria
REGGIO CALABRIA - Domenico "Mimmo" Lucano resta escluso dalla lista di Avs alle prossime elezioni regionali in Calabria. Il Tar di Reggio Calabria al...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37350Area Urbana22453Provincia19899Italia8031Sport3870Tirreno2958Università1465
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Comune di Rende - Rende San Carlo Borromeo
Area Urbana

Rende, dal rischio allagamenti alle classi sospese: l’opposizione spinge il sindaco...

RENDE (CS) - I Consiglieri Comunali Marco Saverio Ghionna, Gianluca Garritano, Eugenio Trombino, Stefania Galassi e Enrico Monaco hanno presentato due interpellanze su questioni...
Mimmo_Lucano
Calabria

Mimmo Lucano resta escluso dalle elezioni regionali: il Tar conferma l’incandidabilità

REGGIO CALABRIA - Domenico "Mimmo" Lucano resta escluso dalla lista di Avs alle prossime elezioni regionali in Calabria. Il Tar di Reggio Calabria al...
sindaco-di-Cosenza-con-studenti
Area Urbana

Caruso: «La scuola non è un dovere, ma un’opportunità. Buon anno...

COSENZA - "Sapere e conoscenza sono i pilastri del nostro futuro e della libertà individuale di ogni persona, che può scegliere e discernere autonomamente...
poste-carolei
Provincia

Chiuso l’ufficio postale di Carolei, il sindaco protesta: «cittadini costretti a...

CAROLEI (CS) - "In data 11 settembre 2025 ho ricevuto via pec, comunicazione, da parte di Poste Italiane, di chiusura temporanea dell’ufficio postale di...
Treni idrogeno
Calabria

Sciopero di 8 ore dei ferrovieri in Calabria: treni a rischio...

COSENZA - La Segreteria Regionale Calabria dell’Ugl Ferrovieri ha proclamato uno sciopero di 8 ore per il personale della Direzione Operativa Intercity e della...
comitato-italiano-paralimpico
Area Urbana

Sport e inclusione, a Cosenza il protocollo tra Provincia e Comitato...

COSENZA - È stato firmato questa mattina, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Ente, un protocollo d’intesa fra la Presidente Rosaria Succurro e il dott. Antonino...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA