Tragico incidente: persona muore travolta da un treno. Ritardi e modifiche agli Intercity da e per Calabria

POMEZIA (RM)- Disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Roma- Napoli (via Formia) a causa di un grave incidente costato la vita a una persona travolta da un convoglio di pendolari nei pressi di Campoleone (tra i comuni di Lanuvio e Aprilia) che è stato poi fatto fermato a Pomezia. Al momento la linea è sospesa per tutti gli accertamenti giudiziari del caso. Inevitabilmente il traffico ferroviario ha subito ritardi, modifiche e cancellazioni. In particolare i treni regionali ma anche gli intercity anche da e per la Calabria.

• IC 552 Reggio Di Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Cassino e non ferma a Formia e Latina. I passeggeri in salita e in discesa a Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• IC 556 Reggio Di Calabria Centrale (10:00) – Roma Termini (17:34): il treno oggi termina la corsa a Napoli. I passeggeri diretti a Roma Termini possono utilizzare il treno IC 728 Palermo Centrale (7:05) – Roma Termini (18:34). I passeggeri in salita e in discesa ad Aversa, Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• IC 596 Napoli Centrale (14:20) – Milano Centrale (23:22): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Cassino e non ferma ad Aversa, Formia e Latina.

I passeggeri in partenza da Aversa possono utilizzare il treno IC 552 Reggio Di Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34). I passeggeri diretti a Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• IC 555 Roma Termini (14:26) – Reggio Di Calabria Centrale (22:20): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Cassino e non ferma a Latina e Formia, ferma anche a Frosinone. I passeggeri in partenza da Latina e Formia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia. I passeggeri diretti a Latina e Formia possono utilizzare da Frosinone il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• IC 707 Roma Termini (15:26) – Napoli Centrale (17:29): il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

• IC 811 Roma Termini (16:26) – Reggio Di Calabria Centrale (0:41): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Cassino e non ferma a Latina, Formia ed Aversa.

I passeggeri in salita e in discesa a Latina, Formia ed Aversa possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.