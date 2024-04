Tragico incidente nella notte, muore schiantandosi con l’auto contro un palo della luce

CATANZARO – Un tragico incidente mortale si è verificato nella notte nella zona sud di Catanzaro, su viale Isonzo, intorno all’una. Secondo quanto emerso il conducente dell’auto, che sarebbe un 42enne residente a Squillace, era a bordo di una Peugeot 206 Cabrio quando, per cause in corso d’accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale ed i vigili del fuoco ma per la vittima, non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il corpo senza vita del 42enne dalle lamiere. Poi hanno lavorato per messa in sicurezza della zona e della vettura.