CINQUEFRONDI (RC) – Un tragico incidente si è verificato questa mattina nella Piana di Gioia Tauro, nelle campagne di Cinquefrondi. Secondo quanto emerso una persona è deceduta dopo essere rimasta schiacciata dal trattore che stava conducendo e che si è improvvisamente ribaltato. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

In aggiornamento