Tragico incidente in campagna, agricoltore 70enne muore travolto dal trattore

VIBO VALENTIA – Un agricoltore di 70 anni, Filippo Rubino, ha perso la vita dopo essere stato travolto dal trattore che stava conducendo mentre era al lavoro su un terreno agricolo. Il fatto è accaduto in contrada Zufò di Vibo Valentia, nelle vicinanze del 501 Hotel.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava eseguendo dei lavori su un fondo quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo di cui era alla guida si è ribaltato finendo in un terreno sottostante. L’agricoltore è rimasto sotto il mezzo. Tempestivi i soccorsi sanitari del 118, gestiti dalla Centrale operativa di Vibo ma quando la squadra di sanitari è giunta sul posto ma non ha potuto far altro che constatare il decesso del settantenne. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.