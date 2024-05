Tragico incidente: il violento impatto tra due auto, deceduta una ragazza

CATANZARO – L’impatto violentissimo è avvenuto in serata su viale Magna Grecia, nella zona sud di Catanzaro in prossimità del quartiere Aranceto. Due le auto coinvolte nell’incidente, una Citroën C3 ed una Ford Fiesta. Deceduta la conducente, una ragazza di 25 anni che era alla guida della Citroën mentre il conducente della Fiesta è rimasto gravemente ferito e trasportato dai sanitari del 118 in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia stradale.

