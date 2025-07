Tragico incidente auto-moto su una complanare della statale 280: muore un 36enne

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – Un uomo di 36 anni, Giuseppe Mazzotta, di Curinga (Cz) ha perso la vita in un violento scontro tra una moto di grossa cilindrata e un’automobile. Il sinistro è avvenuto in contrada Palazzo, su una delle complanari della strada statale 280. Secondo quanto riferito, le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento ma l’impatto è stato particolarmente violento, tanto da non lasciare scampo al centauro.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, vigili del fuoco, polizia stradale e Polizia Locale. Avviati i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.