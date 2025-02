Tragico incidente: auto contro un muro, muore una donna di 53 anni

- Advertisement -

MONTEPAONE (CZ) – Incidente mortale in Calabria questa mattina. A perdere la vita una donna di 53 anni deceduta dopo che l’auto che guidava, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, ha prima perso il controllo ed è poi sbandata finendo la sua corsa contro un muro. Tempestivi ma inutili i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco e carabinieri per tutti i rilievi del caso.