Tragica caduta in casa. Muore per una grave ferita alla testa, inutili tutti i soccorsi

SAN PIETRO di CARIDA’ (RC) – Un tragico incidente domestico è costato la vita ad 79enne, R.C., morto probabilmente a seguito di un’accidentale caduta in casa. È accaduto questa mattina nel comune di San Pietro di Caridà, al confine tra la provincia di Reggio Calabria e quella di Vibo Valentia. L’uomo è stato trovato nella propria abitazione riverso a terra e con una grave ferita alla testa.

Immediati, ma purtroppo inutili, tutti i soccorsi. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l’uomo ma senza successo. Da Lamezia Terme era giunto anche l’elisoccorso. In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con quanto accaduto.