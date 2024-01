Traghetto urta gli scogli del molo a Villa San Giovanni, disagi per i viaggiatori

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Il traghetto “Telepass” della flotta di Caronte & Tourist di questa mattina che sarebbe dovuto partire da Villa San Giovanni verso Messina, il cui attracco era previsto alle 9:05 ha urtato, per cause in corso d’accertamento, contro gli scogli artificiali che delimitano uno dei moli di approdo degli imbarcaderi di Villa San Giovanni. Nessun passeggero è rimasto ferito. Dopo oltre un’ora, le persone che erano a bordo sono riuscite a scendere e a prendere altri mezzi. Secondo quanto emerso le condizioni del mare stamattina non erano proibitive e pertanto si ipotizza l’errore umano nella manovra o un possibile guasto tecnico al traghetto.

La Caronte & Tourist con una nota ufficiale ha spiegato “questa mattina la N/T Telepass, in partenza alle 8.40 dal porto di Villa San Giovanni, ha riscontrato un problema al motore non appena lasciato l’ormeggio. La nave, nel rientrare, ha impattato lievemente con la massicciata del porticciolo di Villa San Giovanni, fatto che ha tuttavia causato danni irrilevanti e nessun rischio per persone e mezzi. L’equipaggio ha prontamente gestito la situazione, i passeggeri hanno dunque atteso i tempi tecnici di manovra e sono stati trasbordati su un’altra nave che li ha condotti regolarmente a Messina”.