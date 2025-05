Tragedia sulla statale 280: addio a Nicola Barbieri e Ornella Pelle. Sellia piange marito e moglie

- Advertisement -

CATANZARO – Nicola e Ornella, marito e moglie, viaggiavano insieme sulla stessa auto lungo la Statale 280 dei Due Mari in firezione Lamezia, ieri mattina, quando sono morti in seguito un tragico schianto contro un camion fermo in avaria all’interno di una galleria. Una perdita che ha scosso Sellia, comune del Catanzarese, in cui la coppia risiedeva.

“Il sindaco e l’ Amministrazione Comunale esprimono il più sincero cordoglio per la tragica e improvvisa perdita del caro dott. Nicola Barbieri e della moglie dott.ssa Ornella Pelle. Siamo vicini al dolore dei figli Carmelo, Ilenia, Fabio e della famiglia tutta. Per il giorno dei funerali sarà proclamato con ordinanza sindacale il lutto cittadino”, dichiara in una nota il Comune di Sellia.

“Esprimo a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Sellia profondo cordoglio per la tragica perdita del dott. Nicola Barbieri e di sua moglie, Ornella Pelle. Nicola Barbieri non era solo un grande professionista, titolare della storica farmacia del borgo, bensì un pilastro portante, un uomo dai sani principi e valori, un amico apprezzato e stimato da tutti, dedito in maniera instancabile al suo lavoro ed alla sua comunità. La sua farmacia non ha rappresentato solo un indispensabile servizio sanitario ma un’istituzione, un punto di riferimento per un intero piccolo comune, un luogo in cui trovare accoglienza, amicizia e assistenza, e che da oggi non sarà più lo stesso”, ha dichiarato il sindaco Walter Placida.