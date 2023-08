REGGIO CALABRIA – Tragico incidente nel reggino. Un pedone è stato travolto questa notte da un Suv tra Condofuri e San Lorenzo, sulla statale 106. Secondo cause in corso di accertamento, l’uomo stava procedendo a piedi sulla strada quando l’auto lo ha travolto. L’uomo è deceduto poco dopo: a nulla sono valsi i tentativi del 118 di rianimarlo Secondo quanto si apprende, l’uomo è stato condotto nella camera mortuaria in attesa di identificazione.

