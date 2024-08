Tragedia sfiorata a Falerna: un masso si stacca da una rupe e sfiora un gazebo di vacanzieri

FALERNA (CATANZARO) – Tragedia sfiorata a Falerna Marina, sulla costa lametina per il crollo di un costone roccioso che si è staccato dalla rupe di località Torre Lupo. Un masso ha lambito un gazebo dove sono soliti sostare residenti e vacanzieri ma che fortunatamente al momento del crollo era deserto. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale insieme ad una squadra dei Vigili del fuoco di Lamezia Terme per le operazioni di verifica di pericolosità. Presenti anche gli amministratori comunali per valutare eventuali provvedimenti da adottare.

- Pubblicità sky-