Tragedia nelle campagne di San Calogero: 77enne muore schiacciato dal trattore

VIBO VALENTIA – Tragedia nel vibonese. I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 10:30 circa, nel comune di San Calogero Frazione Calimera località Stangone, per il ribaltamento di un trattore agricolo. L’uomo stava arando un fondo agricolo quando il mezzo, forse a causa dell’inclinazione del terreno, si è ribaltato. Per l’uomo, un pensionato di 77 anni, P.N.,rimasto schiacciato sotto il trattore, non c’è stato niente da fare. Per recuperare il corpo della vittima si è reso necessario l’utilizzo dell’autogrù. Sul posto l’ambulanza del 118, allertata da persone che si trovavano nella zona, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’agricoltore.

