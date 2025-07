Tragedia nella notte sulla Statale 18: giovane in bici investito e ucciso da un’auto

- Advertisement -

FALERNA (CZ) – Un drammatico incidente ha spezzato la vita di un giovane nella notte appena trascorsa. E’ accaduto a Falerna Marina intorno alle 23.30, lungo la Strada Statale 18, nei pressi dell’ex locale Twiga. Il giovane era in bicicletta quando è stato centrato da un’auto in corsa, morendo sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, la vittima, di nazionalità straniera sarebbe ospite di un centro di accoglienza della zona e con molta probabilità stava rientrando dopo una giornata di lavoro.

L’impatto con il veicolo, che procedeva secondo quanto emerso a velocità sostenuta, è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Presenti anche i carabinieri e la guardia di finanza, che hanno effettuato i rilievi per cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e regolato il traffico, rimasto bloccato per diverse ore in entrambe le direzioni.