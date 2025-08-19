HomeCalabria

Tragedia in spiaggia, 48enne colto da malore muore davanti ai bagnanti

Il drammatico episodio sulla spiaggia di Roccella Jonica. Inutile il tentativo di rianimare l’uomo da parte dei sanitari intervenuti sul posto con l’elisoccorso

ROCCELLA JONICA (RC) – Tragedia sulla spiaggia di Roccella Jonica, nel Reggino, dove questa mattina un uomo è morto a seguito di un malore. Sconcerto tra i bagnanti che hanno assistito alla scena e al tentativo di rianimare l’uomo da parte dei sanitari intervenuti sul posto con l’elisoccorso. Per l’uomo, un 47enne, non c’è stato nulla da fare. Tragedia sulla spiaggia di Roccella Jonica, nel Reggino, dove questa mattina un uomo è morto a seguito di un malore. Le autorità hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e stabilire le cause precise del decesso, anche se l’ipotesi prevalente resta quella di un arresto cardiaco improvviso.

Secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, la vittima è il dottor Paolo Coluccio. L’uomo, originario di Roccella Ionica ma da diversi anni residente in Emilia Romagna, era dirigente medico veterinario dell’Ausl di Modena.

