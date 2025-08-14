GROTTERIA (RC) – Era in vacanza con la famiglia nella Locride ma di lui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio, a Grotteria Mare. Era andanto in mare per fare il bagno ma non era tornato e così la moglie aveva dato l’allarme. Sono iniziate così le ricerche di Fabio Lova, geometra 63enne di Ivrea dispeso da ieri, da parte delle motovedette della Guardia Costiera di Roccella Jonica ed i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Messina. Questa mattina il cadavere dell’uomo che potrebbe essere morto in mare a causa di un malore, è stato trovato ad alcune miglia di distanza dalla riva dai militari della guardia costiera di Roccella Jonica in un tratto di mare tra i Comuni di Siderno e Locri.
Tragedia in mare: muore dopo un malore, ritrovato il cadavere dalla Guardia costiera
Si tratta di Fabio Lova, geometra 63enne di Ivrea dispeso da ieri. Non era tornato e la moglie aveva lanciato l'allarme. Il cadavere è stato ritrovato stamane ad alcune miglia di distanza dalla riva
