CATNZARO – Un turista tedesco è morto ieri in ospedale a Catanzaro. L’uomo era rimasto vittima di un incidente rimanendo gravemente ferito il pomeriggio del 13 giugno dall’elica di un’imbarcazione mentre si trovava nelle acque antistanti Montepaone.

Subito dopo l’incidente, si era attivata la macchina dei soccorsi con il trasporto in elisoccorso in codice rosso all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” del capoluogo calabrese dove il turista era arrivato in condizioni critiche. Era stato anche sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma a causa delle ferite è deceduto ieri. Tutta da chiarire la dinamica e le responsabilità, con gli inquirenti che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità.