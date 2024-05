Tragedia in campagna: muore per i fumi tossici durante la pulizia di una cisterna

VIBO VALENTIA – Tragica serata, ieri, a Filadelfia, nelle campagne del Vibonese. Un uomo di 61 anni, Francesco Serratore, è morto per le esalazioni tossiche dei fumi durante la pulizia di una cisterna. Secondo quanto si apprende, mentre stava utilizzando dei solventi, si sarebbe sporto nella cisterna per effettuare un controllo ma sarebbe stato investito dai fumi tossici. A dare l’allarme è stata la cognata della vittima. Sul posto l’ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso della vittima e i vigili del fuoco. Sul caso indagano i carabinieri.

- Pubblicità sky-