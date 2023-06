Tragedia in campagna, muore a quattordici anni schiacciato dal trattore

LAUREANA DI BORRELLO (RC) – Si chiamava Vincenzo Cordì e aveva solo 14 anni. La tragedia è avvenuta a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto ricostruito si era messo alla guida di un trattore dell’azienda di famiglia, pare all’insaputa dei genitori, quando, per cause in corso d’accertamento, il mezzo si è ribaltato e lo ha travolto.

Avrebbe trovato le chiavi in un cassetto

La tragedia si è verificata in un terreno di proprietà della famiglia del minore che gestisce un agriturismo in contrada “Barbasano“. Il ragazzo, secondo quanto si è potuto apprendere, avrebbe trovato le chiavi del mezzo, senza targa, in un cassetto e si sarebbe messo alla guida. Il tragico incidente sarebbe avvenuto in una zona impervia.

Secondo le prime notizie, il ragazzo stava scendeva lungo un pendio con il trattore e nel tentativo passare da un livello all’altro, il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. Immediati sono stati i soccorsi ma il ragazzo, per la gravità delle ferite riportate, è deceduto poco dopo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Mercoledì aveva sostenuto gli esami di terza media

La giovane vittima, lo scorso mercoledì, aveva sostenuto gli esami di terza media. A dicembre scorso Vincenzo Cordì fece perdere le sue tracce tenendo tutti in apprensione per quasi un giorno. In quel caso la vicenda si concluse positivamente perché fu infatti ritrovato a Rosarno a casa di un amico.