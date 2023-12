Tragedia di Thurio, il Consiglio Regionale ricorda Maria Pansini e Hannoui Said

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio regionale della Calabria, prima di procedere con i punti in discussione della seduta, ha ricordato la capotreno Maria Pansini e il giovanissimo Hannoui Said che hanno perso la vita nel tragico incidente ferroviario sulla Linea Sibari Catanzaro (a Thurio, località di Corigliano-Rossano).

“Nell’esprimere il cordoglio e la vicinanza del Consiglio regionale alle famiglie, auspichiamo – ha detto il presidente Filippo Mancuso – che agli impegni di fermare le stragi bianche, seguano azioni e provvedimenti incisivi, per interrompere l’ingiustizia delle tante vite spezzate sul lavoro. Un doloroso elenco di nomi, purtroppo sempre più lungo, che rappresenta un’offesa ai valori su cui è fondata la nostra convivenza”.

Facendo seguito alle parole del presidente Mancuso, il capogruppo del Pd, Domenico Bevacqua, é intervenuto per ricordare la richiesta fatta nell’immediatezza dell’incidente di inserire tra i punti all’ordine del giorno della seduta di oggi un’informativa su quanto accaduto a Corigliano Calabro.

“Un incidente nel quale – ha detto Bevacqua – abbiamo registrato la perdita di due vite umane e che, secondo me, richiedeva, da parte di quest’Aula, la giusta attenzione. Prendiamo atto del fatto che la nostra richiesta non é stata inserita nell’ordine del giorno della seduta odierna. A questo punto le chiediamo, presidente Mancuso, un impegno a convocare una prossima seduta della Commissione Trasporti alla quale invitare gli amministratori delegati di Rfi e dell’Anas per avere da loro chiarezza e contezza sul cronoprogramma e sugli impegni che devono essere rispettati rispetto alle opere già programmate”. Alla sollecitazione del capogruppo Pd, ha replicato lo stesso presidente Mancuso.

“La sua richiesta, anche se informale – ha detto Mancuso rivolto al capogruppo del Pd – è arrivata domenica pomeriggio. Ma come le ho già detto in privato, il 7 dicembre siamo convocati nella sede delle Ferrovie dello Stato. Penso, quindi, che dopo giorno 7 avremo informazioni più complete. Non abbia alcun dubbio, dunque, che a quel punto lei avrà l’informativa che ha richiesto”.