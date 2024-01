Tragedia dell’Epifania, Salvini: «siamo determinati a mettere in sicurezza la 106»

ROMA – “Ennesima tragedia sulla strada statale 106: ci stringiamo al dolore delle famiglie e siamo ancora più determinati a realizzare tutti gli interventi necessari per metterla in sicurezza”. Lo afferma il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini dopo che quattro persone, tutte giovani, sono morte in un incidente stradale accaduto lungo la statale 106 jonica, a Montauro, a pochi chilometri da Catanzaro. “Anche per questo abbiamo stanziato 3 miliardi nelle legge di bilancio e monitoriamo con estrema attenzione questo dossier” ha proseguito il responsabile del dicastero.

- Pubblicità sky-