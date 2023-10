Tragedia a Zagarise, anziana investita da un’auto finisce in un burrone e muore

ZAGARISE (CZ) – Una donna di 83 anni è morta questa mattina a Zagarise nel catanzarese. La donna, secondo quanto appreso, sarebbe stata investita da un’auto precipitando in un burrone. Sul poso è giunto l’elicottero del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Sellia Marina mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro per effettuare tutti i rilievi del caso

