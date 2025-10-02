Tragedia a Punta Pellaro: mareggiata ribalta una barca, morto un pescatore di 77 anni

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Una mattinata di pesca si è trasformata in tragedia oggi a Punta Pellaro, sul litorale di Reggio Calabria dove un pescatore di 77 anni, Paolo Tarsia, ha perso la vita dopo che la sua piccola imbarcazione è stata travolta da una violenta mareggiata. L’uomo, esperto del mare e abituato alle uscite in solitaria, dopo essere uscito in mare, è stato travolto da un’onda che ha fatto ribaltare la sua barca, scaraventandolo in acqua.

Nonostante le grida d’aiuto e l’intervento di un residente di una delle abitazioni affacciate sulla costa, le condizioni proibitive del mare e la forza della corrente non hanno lasciato scampo al pescatore. Sul posto sono giunti i soccorsi, tra cui Guardia Costiera, forze dell’ordine e sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’uomo è stato recuperato senza vita.