Tragedia a Punta Pellaro: mareggiata ribalta una barca, morto un pescatore di 77 anni

L’anziano era uscito in mare per una battuta di pesca. L’imbarcazione è stata travolta da un’onda. Inutile il tentativo di salvataggio

REGGIO CALABRIA – Una mattinata di pesca si è trasformata in tragedia oggi a Punta Pellaro, sul litorale di Reggio Calabria dove un pescatore di 77 anni, Paolo Tarsia, ha perso la vita dopo che la sua piccola imbarcazione è stata travolta da una violenta mareggiata. L’uomo, esperto del mare e abituato alle uscite in solitaria, dopo essere uscito in mare, è stato travolto da un’onda che ha fatto ribaltare la sua barca, scaraventandolo in acqua.

Nonostante le grida d’aiuto e l’intervento di un residente di una delle abitazioni affacciate sulla costa, le condizioni proibitive del mare e la forza della corrente non hanno lasciato scampo al pescatore. Sul posto sono giunti i soccorsi, tra cui Guardia Costiera, forze dell’ordine e sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’uomo è stato recuperato senza vita.

Ultimi Articoli

Cosenza: paura su corso Mazzini per l’incendio in un appartamento. Sul posto ambulanze e...

Area Urbana
COSENZA - Attimi di paura in questi minuti su corso Mazzini, nel centro di Cosenza, dove una colonna di fumo nero si è levata...
castrolibero

Alla scoperta della storia di Castrolibero con il “Castrotour”, un viaggio speciale in 11...

Area Urbana
CASTROLIBERO (CS) - Partirà domani, venerdì 3 ottobre un viaggio speciale, fatto di passi curiosi, sorrisi, domande e meraviglia. È il CastroTour, il nuovo...
paola poste viale dei giardini

Paola: lavori all’ufficio postale per il progetto “Polis”, servizio si sposta nella sede di...

Tirreno
PAOLA (CS) - Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Del Cannone a Paola sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare...
sciopero generale indicazioni

Sciopero generale di domani: dai trasporti, alla scuola fino alla sanità. Le indicazioni su...

Italia
ROMA - Domani, 3 ottobre, in tutta Italia sarà una giornata di sciopero generale proclamato dalla Cgil e dall'Unione dei sindacati di base e...
Baldino - Orrico - Tucci

Ordine farmacisti Cosenza: interpellanza del M5S in Parlamento «grave violazione della neutralità»

Area Urbana
COSENZA - Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interpellanza parlamentare rivolta ai ministri Orazio Schillaci (Salute) e Matteo Piantedosi (Interno) sulla vicenda che ha...

