Tragedia a Natale: investito sulla Statale 18 da due auto, morto 82enne

PALMI (RC) – Un tragico incidente nel giorno della vigilia di Natale. Un uomo di 82 anni, Elia Randazzo, secondo quanto emerso, è stato investito mentre attraversava a piedi la Statale 18 a Palmi, nei pressi della chiesa Santa Famiglia. Il pedone sarebbe stato centrato da due veicoli ed è morto sul colpo. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme alle forze dell’ordine per i rilievi del caso. Un tratto, quello in cui si è verificato il terribile incidente, già più volte finito nelle cronache per la sua pericolosità.

