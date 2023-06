Tragedia a Cortale: coppia di anziani si suicida nel giardino di casa

CORTANZARO – Dramma a Cortale, nell’entroterra catanzarese. Una coppia di ultraottantenni, marito e mogliO, si è tolta la vita impiccandosi nel giardino di casa.

Secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, la scoperta è avvenuta grazie a un conoscente della coppia che si era recato a casa dei coniugi per una visita. Secondo quanto ricostruito, gli anziani si sarebbero tolti la vita utilizzando la trave di una tettoia esterna all’abitazione. Sono ancora ignoti i motivi che hanno spinto marito e moglie all’estremo gesto. Sono in corso accertamenti per ricostruire il drammatico accaduto-