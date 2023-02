Traffico rallentato sulla A2, controlli alle auto per l’obbligo di gomme da neve

FALERNA (CZ) – Traffico rallentato questa sera sull’autostrada A2 per i controlli delle forze dell’ordine al fine di accertare se le auto in viaggio sono dotate di pneumatici invernali o di catene a bordo. I controlli stanno interessando in questo momento lo svincolo autostradale, in entrata e in uscita, di Falerna. I veicoli che sono sprovvisti dei dispositivi obbligatori per legge, vengono fatti uscire dall’autostrada. Ovviamente si registrano notevoli rallentamenti sui tratti interessati dai controlli.

Il piano neve era già scattato qualche giorno fa, sulla Strada Statale 107 silana crotonese, nel tratto che conduce alle località sciistiche dell’altopiano silano. Il maltempo in queste ore sta imperversando anche in provincia di Cosenza, con abbondanti nevicate a bassa quota per cui è necessario che gli automobilisti viaggino in maniera adeguata, dotandosi di dispositivi invernali sulle proprie autovetture, pneumatici da neve o catene.