Traffico illecito di animali, 5 cuccioli di border collie stipati in auto: due persone denunciate

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Due uomini, di 45 e 23 anni, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Villa San Giovanni per traffico illecito di animali. La scoperta durante un normale controllo su strada eseguito ieri pomeriggio dagli agenti della Volante del Commissariato locale su un’auto proveniente da Melito di Porto Salvo e Locri.

All’interno del veicolo, i poliziotti hanno notato un trasportino dove erano stipati cinque cuccioli di razza border collie. Il ritrovamento ha fatto scattare subito ulteriori verifiche, con l’intervento delle Guardie per l’Ambiente e del veterinario dell’Asp di Reggio Calabria.

I due uomini sono stati condotti negli uffici di polizia per gli accertamenti e formalmente denunciati all’Autorità Giudiziaria. I cuccioli, in stato di disidratazione ma senza evidenti segni di maltrattamento, sono stati affidati in custodia giudiziale all’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), che ora si occuperà delle cure e del loro reinserimento in un ambiente sicuro. L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto al traffico illegale di animali, un fenomeno che alimenta circuiti criminali e compromette gravemente il benessere degli animali coinvolti.