Toscano: «Votare Occhiuto? Per la Calabria sarà spirale di caos se rinviato a giudizio»

- Advertisement -

COSENZA – «Noi di Dsp non abbiamo nessuna pulsione giustizialista, ma ci teniamo a sottolineare che votare Occhiuto significa esporre la Calabria ad una potenziale spirale di caos». Lo dichiara Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione Calabria. «Noi ci auguriamo – prosegue il leader di Dsp – che l’indagine su Occhiuto venga archiviata. Però, nel caso in cui fosse rinviato a giudizio, il tema di successive dimissioni tornerà centrale con straordinaria forza. Le istituzioni devono essere salvaguardate sempre, anche quando le scelte appaiono ingiuste e molto penalizzanti». «La Calabria non può permettersi una campagna elettorale permanente e – conclude Toscano – le legittime aspirazioni dei singoli devono lasciare il passo alla tutela dell’interesse generale».